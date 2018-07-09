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Burası Antalya değil Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan Kato Dağı, tatil beldelerini aratmayan görüntülere sahne oluyor. Kato Dağı'nda bulunan Faraşin Yaylası, bölgede terörün bitirilmesiyle vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Burası Antalya değil Şırnak

Görüntüler popüler bir tatil beldesinden değil.

Yıllarca şiddetli çatışmaların yaşandığı Kato Dağı'ndan.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan Kato Dağı ve çevresi yıllarca terör örgütünün kamp alanıydı. Güvenlik güçleri başarılı operasyonlarla bölgeyi terörden temizleyip güvenliği sağlayınca, vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya başladı.

Bölgede huzurun sağlanmasının ardından Kato Dağında bulunan Faraşin yaylası sıcaklardan bunalan vatandaşların uğrak merkezi haline geldi. 

Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapan gençler, yer yer 50 metreye varan derinlikteki Yeşilöz deresinde yüzerek serinlemeye çalışıyor. 

Gençler derede yüzerken ortaya çıkan görüntüler, bilinen tatil beldelerini aratmıyor.

Etiketler; #şırnak #Kato Dağı
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