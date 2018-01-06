Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Burdur'da Belediye, çiftçinin ürün fazlasını ilk elden almaya başladı.
Ürünlere aracısız pazar oluşturmayı hedef alan projede, kooperatifçiliğin temelleri de atılıyor.
Proje, bir ürün ya da bir mevsimle sınırlı değil. Burdur Belediyesi çiftçinin satamadığı her türlü ürüne talip.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, projelerini Ulusal Kanal'a anlattı.
Ercengiz, üretici vazgeçerse, hepimiz aç kalırız uyarısında bulundu.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
Tarım ve Hayvancılığın önemli merkezlerinden Burdur'da, belediye üreticisine sahip çıkıyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çiftçinin ürün fazlasını ilk elden alıyor. Üretici hem zarar etmiyor hem üretmekten vazgeçmiyor
Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Burdur'da Belediye, çiftçinin ürün fazlasını ilk elden almaya başladı.
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