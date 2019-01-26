Burdur'un Bucak ilçesinde 25 bin dekar tarım arazisi sağanaktan etkilendi. Çiftçiler, zararın karşılanmasını bekliyor

Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 25 bin dönüm tarım arazi su altında kaldı.



Önceki gün sabah başlayan yağmur, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Kestel, Karaaliler ve Üzümlübel köylerinde etkili oldu.



Kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su altında kalan ovalarda hasar tespit çalışması başlattı. Su altında kalan araziler havadan görüntülendi.



Bucak Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç, sigortalı çiftçilerin zararının karşılanacağını söyledi.



ulusal.com.tr