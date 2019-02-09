Burdur Valiliği, "Şu ana kadar ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvurdu" açıklaması yaptı

Burdur Valiliği, şu ana kadar ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşın bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvurduğunu bildirdi.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, bulantı, kusma ve ishal şikayetine neden olan salgının "Nörovirus" virüsünün sebep olduğu ifade edildi.



Virüsün genelde bir gün içinde gerileyen bulantı, kusma ve ishalle zaman zaman hafif ateşe neden olduğu belirtilen açıklamada, valilik koordinesinde konuyla ilgili tüm tedbirlerin hızlı ve etkili şekilde alındığı vurgulandı.



Etkenin kaynaklandığı su sondaj kuyularından su akışının durdurulduğu, tüm depo ve su hatlarında yeterli ve etkin düzeyde klorlama gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Her gün düzenli olarak çok sayıda yerden su numuneleri alınarak bakteriyolojik, kimyasal inceleme yapılmakta, klor düzeyleri ölçülmektedir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzden uzman bir ekip de gelerek yerinde incelemeler yapmış, sularda etkin klor düzeyi sağlandığı, suların güvenli ve temiz olduğu saptanmıştır. Şebeke suları içilebilir. Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurdu. Her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının üç hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı ise azalarak 360'a düşmüştür."