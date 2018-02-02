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Burdur'da "Durak Kütüphanesi"

Burdur'da şehir içi yolcu otobüslerini kullanan vatandaşlar için Durak Kütüphanesi projesi başlatıldı. Vatandaş projeden memnun.

Burdur'da "Durak Kütüphanesi"

Burdur'da otobüs duraklarında artık kitap okumak mümkün...

Burdur Belediyesi, toplu taşımayı kulanan vatandaşların, zamanı iyi değerlendirmesi amacıyla Durak Kütüphanesi projesini başlattı. 

"Burdurlu her yerde okuyor" sloganıyla hayata geçirilen proje, vatandaşı mutlu etti. 

Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, kütüphanedeki kitapların ödünç alınabileceğini söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur
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