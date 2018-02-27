banner972
İstanbul metrosunda korkunç kaza
İstanbul metrosunda korkunç kaza
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
TGB’nin
TGB’nin "İncirlik Çuval Davası" ertelendi

Burdur'da fuhuş operasyonu

Burdur'da düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Burdur'da fuhuş operasyonu

Burdur'da düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık ettiği öne sürülenlere yönelik çalışmaları kapsamında Özgür Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki iki otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #burdur #fuhuş operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.