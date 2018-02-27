Burdur'da düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Burdur'da düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık ettiği öne sürülenlere yönelik çalışmaları kapsamında Özgür Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki iki otele operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.