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Burdur'da korkutan deprem

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burdur'da korkutan deprem

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, depreme ilişkin yaptığı açıklamada,

 "Allah'a şükür can ve mal kaybı olmadığı gibi herhangi bir hasar da yok. Civardaki tüm köylerimizi jandarma ve AFAD ekiplerimiz taradı, herhangi bir sıkıntı yok. Bu kadarla geçmiş olsun." ifadesini kullandı. 

Etiketler; #deprem #burdur
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