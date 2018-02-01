İnternet üzerinden tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Burdur'da, internet üzerinden tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.K.A'nın sanal bir alışveriş sitesi üzerinden elinde bulunduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.



İğdeli köyü yolunda yapılan yol kontrolünde yakalanan İ.K.A'nın üzerinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal kandil ve metal halkadan oluşan 29 parça tarihi eser ele geçirildi.



Gözaltına alınan İ.K.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Öte yandan jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilova ilçesine bağlı Doğanbaba köyünde Ö.Ç'nin evine operasyon düzenledi.



Evinde 33 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, bir ruhsatsız av tüfeği, 45 av tüfeği fişeği ve 15 tabanca fişeği ele geçirilen Ö.Ç. gözaltına alındı.