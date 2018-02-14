Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı

Burdur'un Kemer, Karamanlı ve Yeşilova ilçe esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatiflerinde usulsüz kredi kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, söz konusu kooperatiflerden 2015'den itibaren bir kısım kredilerin usulsüz şekilde kullanıldığı şüphesinin oluştuğu bildirildi.



Bunun üzerine ilgili kooperatiflerin defter, belge ve bilgisayar, vergi dairesi kayıtlarının incelemeye alındığı belirtilen açıklamada, iddiaların titizlikle değerlendirileceği ve gereğinin yapılacağı vurgulandı.