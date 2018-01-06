Ülkemizin en büyük 3’üncü gölü, 2040 yılında yok olabilir. Burdur Gölü, giderek kuruyor. Eğer önlem alınmazsa şimdiden büyük bir bölümü kuruyan gölü tamamen kaybedebiliriz

Bu çarpıcı ve bir o kadar da acı tespit, hayattaki gerçekliğini koruyor. Burdur Gölü, kuruyor.



Üstelik göldeki kuruma yağışlara rağmen sürüyor. Bu da kurumada baş faktörün insan kaynaklı olduğunu gösteriyor.



Orman ve tarım alanlarında açılan mermer ocakları ise göl ve havzasına yok edici darbeyi vurdu. Uzmanlara göre, Burdur Gölü ve Havzasının korunması doğal ekosistemin korunması ve geliştirilmesiyle mümkün.



Havza için tarımda kullanılan suyu en aza indirmek gerekiyor.



Gölü tehdit eden bir başka durum ise kirlilik. Burdur Sivil Toplum Platformu Başkanı Kemal Arslan, Organize Sanayinin kendi kimyasal arıtmasını kurmasını istedi.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: MESUT TÖRÜN

ulusal.com.tr