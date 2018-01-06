banner962
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
Askeri okullar derhal açılsın
Askeri okullar derhal açılsın
Ege'de Çipras gerilimi
Ege'de Çipras gerilimi
Cenk Tosun'un Everton'a giyeceği forma numarası belli oldu
Cenk Tosun'un Everton'a giyeceği forma numarası belli oldu

Burdur Gölü 22 yıl sonra yok olabilir

Ülkemizin en büyük 3’üncü gölü, 2040 yılında yok olabilir. Burdur Gölü, giderek kuruyor. Eğer önlem alınmazsa şimdiden büyük bir bölümü kuruyan gölü tamamen kaybedebiliriz

Bu çarpıcı ve bir o kadar da acı tespit, hayattaki gerçekliğini koruyor. Burdur Gölü, kuruyor.

Üstelik göldeki kuruma yağışlara rağmen sürüyor. Bu da kurumada baş faktörün insan kaynaklı olduğunu gösteriyor. 

Orman ve tarım alanlarında açılan mermer ocakları ise göl ve havzasına yok edici darbeyi vurdu. Uzmanlara göre, Burdur Gölü ve Havzasının korunması doğal ekosistemin korunması ve geliştirilmesiyle mümkün.

Havza için tarımda kullanılan suyu en aza indirmek gerekiyor. 

Gölü tehdit eden bir başka durum ise kirlilik. Burdur Sivil Toplum Platformu Başkanı Kemal Arslan, Organize Sanayinin kendi kimyasal arıtmasını kurmasını istedi.

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY 
KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur #gol
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Büyük taşeron işçi kurultayına Çağdaş Cengiz'den çağrı
Sonraki Haber
Burdur Belediyesi çiftçiye omuz verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.