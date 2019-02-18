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Burdur Kitap Fuarı kapılarını açtı

Burdur Kitap Fuarı 8'inci kez kapılarını açtı. Burdur Belediyesince düzenlenen fuara 30'un üzerinde yayınevi katıldı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda 50 yazar kitapseverlerle buluşacak.

Burdur Kitap Fuarı kapılarını açtı

Burdurlular kitaba doyacak.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı 8'inci kez kapılarını açtı. Fuara 30'un üzerinde yayınevi katıldı.

Belediye Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen fuarda, yazarların okuyucularıyla buluşacağı imza günleri yapılacak.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bilgiye ulaşmanın internet aracılığıyla kolaylaştığını ancak okuma alışkanlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Burdur Kitap Fuarı 25 Şubat'a kadar kitapseverler için açık olacak.

Etiketler; #burdur #kitap fuarı
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