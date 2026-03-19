Burdur'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesindeki kapalı pazar yerinde, aralarında daha önceden husumet ve mahkeme süreci bulunan iki grubun karşılaşması kanlı bitti. Çıkan bıçaklı ve yumruklu kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde saat 14.00 sıralarında Bucak Kapalı Pazar Yeri'nde karşılaşan iki husumetli grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, gruplar arasındaki arbedede 2 kişi bıçak darbeleriyle, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Kavgaya karışan taraflar arasında daha önceden "kız meselesi" nedeniyle başlayan bir husumet bulunuyordu. Bu anlaşmazlık sebebiyle aralarında devam eden bir dava süreci de olan iki grubun pazar yerindeki karşılaşması, kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Sözlü atışma büyüyerek yerini fiziksel şiddete bıraktı.

BIÇAK VE DARP SONUCU 5 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kavga esnasında F.G. sol omzundan, 18 yaşındaki H.G. ise hem sırtından hem de omzundan bıçaklanarak yaralandı. Aynı olayda 20 yaşında oldukları öğrenilen S.O., İ.O. ve K.O. ise darp sonucu yara aldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kavgaya karışan şahıslar ve yaşanan yaralanmalarla ilgili resmi tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

