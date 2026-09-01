Burdur'daki kına gecesi faciasında otopsi raporu çıktı! Akım sanılmıştı
Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde, kına eğlencesinin ardından gittikleri evin banyosunda cansız bedenleri bulunan Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çiftinin kesin ölüm nedeni belli oldu.
Olay yerindeki ilk incelemelerde banyodaki şofbenden elektrik akımına kapıldıkları düşünülen çiftin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu sonucunda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.
DÜĞÜN GÜNÜ CANSIZ BEDENLERİ BULUNMUŞTU
Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı düzenlenen kına merasiminin ardından düğün sonrasında yaşayacakları eve geçen nişanlı çiftten haber alamayan yakınları, ertesi sabah saat 09.30 sıralarında eve geldi. Çifti banyoda hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde 20 yaşındaki Ayşegül Maral ile 34 yaşındaki Fatih Özaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından genç kadının cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, nişanlısı Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
OTOPSİ RAPORUYLA GERÇEK AYDINLANDI
Olayın ardından başlatılan adli tahkikat kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenazelerin toksikolojik ve patolojik incelemeleri tamamlandı. İlk etapta elektrik kaçağı şüphesi üzerinde durulan faciada, çiftin banyodaki şofben veya bacadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kalarak zehirlendiği kesinleşti.