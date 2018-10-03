O bir maceraperest, lakabı da "uçan adam"... Eski motosikletleri parçalayıp, kendi yaptığı paramotorlar ile uçmanın heyecanını yaşıyor... Burdurlu Ahmet Dağaşan'ın hikayesini izliyoruz.

Lakabı "uçan adam"... Nedeni ise yarış motosikletlerinin motorlarını kullanarak yaptığı paramotorlar.



Burdur'da yaşayan Ahmet Dağaşan 47 yaşında çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü.



Dağaşan, hasarlı ya da ikinci el yarış motosikletlerini evinin altındaki atölyesinde parçalayarak motorlarını çıkarıyor. Bu güçlü motorları, birçok aksamını kromdan yaptığı paramotorlara takıyor.



Uçan adam, yarış motosikleti motoruyla tek kişilik ve çift kişilik paramotorlar üretiyor.



Daha sonra kendi yaptığı paramotorlar ile uçmanın heyecanını yaşıyor.



Havada akrobatik hareketler yapıyor, meraklılarını da uçuruyor.



Dağaşan, çeşitli kurslar ve eğitimler alarak uçuş tekniğini de sürekli geliştiriyor.



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