Burdur’da Aziziye Köyü 18’inci Geleneksel Kültür Sanat ve Yayla Şenliği yapıldı. Burdurlu Yörükler, Elma Çukuru Yaylası’nda bir araya geldi. Şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bin 800 metre yükseklikte, efelerin ayak sesleri yankılandı. 9-8’lik kıvrak halk oyunlarının ezgileri yine buradan yükseldi.



Burdur’da Yörükler, 18’inci kez Geleneksel Kültür Sanat ve Yayla Şenliğinde bir araya geldi.



Aziziye Köyünün Elma Çukuru Yaylası’nda düzenlenen şenliğe, yurttaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Şenlik alanı doldu taştı.



Yöreye özgü ne varsa bu şenlikte yer aldı. Kıl çadırlar kuruldu. Yöresel kıyafetler giyildi. Türküler söylendi, halk oyunları oynandı.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi 20 gencin de katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.



Yörük İlbeyi Mehmet Cadıl, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.



Geç saatlere kadar süren şenlikte coşku bir an olsun dinmedi.



ulusal.com.tr



