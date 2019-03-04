Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bursa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Bursa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat

Osmangazi: Doğan Atasoy

Yıldırım: Arzu Bitirgiç

Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz

Mudanya: İsmail Tıkır

Gürsu: Osman Erinç

Karacabey: Rıfat Narhın

İznik: Hamdi Tekdemir

Yenişehir: Feridun Öztürk

Kestel: Gülten Seytin

Gemlik: Canan Bölük

Keles: Nurettin Atış

İnegöl: Mehmet Atlı

Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan

Harmancık: Gülşah Öztürk





Adalet ve Kalkınma Partisi

Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)



Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)



Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)



Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)



Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)



Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)



Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)



İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)



İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)



Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)



Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)



Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)



Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)



Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)



Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)



Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)



Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)



Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)



Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)



Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)



Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)



Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)



Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)



Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)







İYİ Parti

Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)



İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)



İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)



Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)



Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)



Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)



Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)



Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)



Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)







Saadet Partisi

Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca



Osmangazi: Gökhan Gerçek



Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu



Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli



Büyükorhan: İsmail Şaşkın



Gemlik: Adnan Bıyıklı



Gürsu: Reşat Kumbasar



Harmancık: Ahmet Kaya



İnegöl: Hasan Eroğlu



İznik: Mehmet Turan



Karacabey: Zeynel Abidin Koçak



Keles: Fehmi Narin



Kestel: Mehmet Akbaba



Mudanya: Nebi Yurtsever



Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman



Orhaneli: Ömer Din



Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu



Yenişehir: Mehmet Kaya



Bağımsız Türkiye Partisi

Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç

Nilüfer: Serdal Hisar

Mudanya: İsmail Tuna

Osmangazi: Hakan Özkul

Gürsu: Ergün Koçak

Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu

İznik: Muhammet Yeşilyurt

Yıldırım: Hasan Kazancı

Yenişehir: Cemil Bale

Kestel: Abdulkadir Sarı

Gemlik: Ali Yetkin

Keles: Ali Garaçoğlu

Gemlik: Erhan Doğan

Orhangazi: Muhammet Ali Varlı

Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak



Türkiye Kominist Partisi

Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan



Demokrat Parti

Bursa Büyükşehir: Metin Engin

Osmangazi: Nazif Kara



Nilüfer: Muhittin Değirmenci

Yıldırım: Mustafa Ertemür



Mudanya: Erkan Can

Gürsu: Erkan Özkan

Karacabey: Ergin Koç

İznik: Mustafa Bilgiç

Yenişehir: Müzeyyen Ünlü

Kestel: Aynur Bilgiç

Gemlik: Sadullah Gülşen

Keles: Kaya Ali Argın

İnegöl: Aydın Savaş

Orhangazi: Çetin Çoklar

Mustafakemalpaşa: Orhan Alper





Demokratik Sol Parti

Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge

Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu



Mudanya: Engin Tokgöz

Osmangazi: Kıvanç Bozacı

Gürsu: Hüseyin Cinemre

İznik: Cemal Güneş

Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik

Kestel: Mahmut Demir

Gemlik: Ahmet Yılmaztürk

İnegöl: Halil Büyükışıklar

Orhangazi: İbrahim İnce

Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı





Büyük Birlik Partisi

Osmangazi: Şaban Demir

Yıldırım: Ayhan Özbek

Yenişehir: Hasan Uslu

Kestel: Ömer Ünsal

Gemlik: Hacı Ömer Yavuz

İnegöl: Selahattin Çelt

Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has





Halkların Demokratik Partisi

Yenişehir: Halil Akyün

İnegöl: Kemal Doğan



Bağımsız aday

Bursa Büyükşehir: Osman Uğur

Yıldırım: Muammer Akın

İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay

Orhangazi: Engin Yavuz