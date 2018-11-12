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Bursa Adliyesinde darbedilen mübaşir hastaneye kaldırıldı

Bursa Adliyesinde duruşma saatini bekleyen sanık tarafından darbedildiği ileri sürülen mübaşir hastaneye kaldırıldı.

Bursa Adliyesinde darbedilen mübaşir hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, 26. Asliye Ceza Mahkemesi önünde, karıştığı kavga nedeniyle açılan davanın celsesine katılmak için bekleyen tutuksuz sanık Muhammet Reşit P. (20), yoğunluk yüzünden duruşmanın zamanında yapılmamasına sinirlendi.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Muhammet Reşit P, babasının konuştuğu mübaşir Bekir Yıldız'a kafa attı. Darp sonucu yaralanan Yıldız, adliyedeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin olay yerinden uzaklaştırdığı Muhammet Reşit P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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