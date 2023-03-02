Bursa Büyükşehir deprem bölgesinde özel gereksinimli vatandaşları unutmadı

Hatay’da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ‘Serebral Palsi’ hastası bir gencin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi Bursa’dan temin ederek ailesine teslim etti.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde gönüllere dokunuyor.

Yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım malzemelerinin dağıtımından konteyner kent ve seyyar tuvalet kurulumlarına, çocuklara oyun alanları oluşturulmasından sokak hayvanlarının beslenmesine kadar ihtiyaç duyulan her konuda durmadan çalışıyor.

Asrın felaketine tanık olan özel gereksinimli vatandaşları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Antakya’nın Maşuklu Mahallesi’nde yaşayan doğuştan ‘Serebral Palsi’ hastası Cem Mehmetoğlu’nun ihtiyacına da duyarsız kalmadı.

26 yaşındaki gencin ailesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişim kurarak yatabilen tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Özel siparişle Bursa’dan getirilen sandalye, ekipler tarafından özel gereksinimli gencin ailesine teslim edildi.

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