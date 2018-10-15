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Bursa'da 20 göçmen yakalandı

Bursa'da 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'da 20 göçmen yakalandı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 20 göçmen yakalandı.

Bursa-İzmir karayolunda park halinde bir kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin olduğu ihbar edildi.

İhbar üzerine polis harekete geçti. Kamyonette yakalanan 20 Afganistan uyruklu göçmen emniyete götürüldü.

Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü Ömer A. da gözaltına alındı.

Kamyonet otoparka çekilirken, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #göçmen
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