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Bursa'da araçtan ateş açıldı: 1 yaralı

İnegöl ilçesinde bacaklarından silahla vurularak yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da araçtan ateş açıldı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacaklarından silahla vurularak yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. (26), ilçeye bağlı kırsal Ortaköy ve Konurlar mahalleleri kavşağında bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Bacaklarından vurulan İbrahim K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın fail ya da faillerinin bulunması için başlatılan çalışmada şüpheli M.Y, devriye ekiplerince 1 ruhsatsız tabanca ve tek kırma av tüfeğiyle yakalandı. Ayrıca şüphelinin üst aramasında yaklaşık 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu arada M.Y'nin yanında bulunan ve 6 ayrı suçtan arama kaydının olduğu tespit edilen Ö.Ç. de gözaltına alındı. 

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.  


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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