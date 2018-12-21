Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, başının bazı kısımları yanmış halde bulunan kedi, bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi'nde hayvanseverlerce bakılan bir kedi, 17 Aralık Pazartesi günü Filiz Ayhan tarafından başının bazı kısımları yanmış halde bulundu. Kediyi merkez Nilüfer ilçesindeki Akademi Veteriner Polikliniğine götüren Ayhan, hayvanın tedavi edilmesini istedi.



"Yaman" isminin verildiği kedi, poliklinik tarafından tüm tedavi masrafları üstlenilerek tedavi edilmeye başlandı.





"Pürmüz veya benzer bir şeyle yakıldığından şüpheleniyoruz"



Veteriner Hekim Gökhan Önder Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 gündür tedavisini sürdürdükleri kedinin durumunun iyiye gittiğini, yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar olduğunu belirtti.



Keser, kedinin yanaklarında yanığa bağlı doku kaybı olduğunu anlatarak, şunları söyledi:



"Derisinde ufak tefek yanık izleri olsa da tüylerle sınırlı kalmış. Şansımıza ufaklığın gözlerinde bir hasar yok. Burun ve ağız mukozasındaki ağır yanıklar oldukça şiddetli. Buna yönelik bir tedavimiz oluyor. Yaralar iyileşiyor ama bu kısa bir süreç olmayacak. Kedi kendi istemsiz bir şekilde ateşin içine girmiş olsaydı patileri ve vücudunda ciddi bir yanık izi görmemiz gerekiyordu. Söylemekten biraz sıkıldık ama insan elinden çıkmış gibi bir durum söz konusu. Pürmüz veya benzer bir şeyle yakıldığından şüpheleniyoruz."



