Bursa'da baza ve çekmecedeki uyuşturucuyu "Roket" buldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö. ve H.T'nin ellerindeki uyuşturucuyu satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine zanlıların Gürsu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

"Roket" adlı narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu, 360 gram esrar, iki tabanca, iki hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Köpeğin bir baza ve komodin çekmecesine saklanan uyuşturucuyu kısa sürede bulması, jandarma ekibince çekilen görüntülere yansıdı.

Gözaltına alınan H.Ö. ve H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.