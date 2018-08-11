Bursa Valisi İzzettin Küçük yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını söyledi. Açıklamaya göre yangında can kaybı yaşanmadı, 2 evin çatısında hasar oluştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yangının söndürülmesi çin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.



YANGIN BÜYÜYOR

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan köyündeki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor. Bursa, İstanbul, Bilecik ve Karabük'ten istenilen helikopterlerin de alevleri söndürmek için kullanılacağı belirtildi.



Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.



Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.



BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" dedi.



İZNİK'TE TE ORMAN YANGIN ÇIKTI

Bursa'da, Mudanya ilçesinin ardından İznik'te orman yangını çıktı. Bugün saat 13.00 sıralarında kırsal Elbeyli Mahallesi Hesfetli mevkisinden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürülüğü'ne bağlı ekipler sevk etdildi. Havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği çalışmaları Elbeyli'ye gelerek yerinde takip etti.



VALİ KÜÇÜK: EN BÜYÜK ENGEL POYRAZ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamıyor. Bursa Valisi İzzettin Küçük, şiddetli poyrazın çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtip, "Rüzgar yangının sıçramasına neden oluyor. Bu da çalışmalarımızı etkiliyor. Bursa ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de destek istedik. Birçoğu geldi, bazıları yolda" dedi.



Kendisinin olay yerinde olduğunu belirten Vali İzzettin Küçük, yangının çıkış nedeninin daha sonra belirleneceğini belirtirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği şeklinde bir bilginin kendisine ulaşmadığını ifade etti



KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada, yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu, Geçit mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının kontrol altına alınmasınının ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi.



YANGIN, VİLLALARI TEHDİT EDİYOR

Mudanya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlere 6 helikopter ile müdahale ettiklerini söyledi. Arazözlerle de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden yetkililer, "Yaptığımız çalışmalardan sonuç almaya başladık. Yangın şu anda Mudanya yolunda sağ tarafta bulunan villaları nispeten tehdit ediyor. Buradaki çalışmalarımız da sürüyor" ifadelerini kullandı.



YANGIN VİLLALARA SIÇRADI

Mudanya'da Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi'ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü. Alevlere ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken, diğer konutlarda oturanlar ise evlerini boşalttı.



VALİ KÜÇÜK: İLK BELİRLEMELERİMİZ SABOTAJ DEĞİL

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Vali Küçük, “Yangının değişik yerlerde olmasının nedeni rüzgardan yaşanan sıçramalar. 200-300 dönümlük bir alanda yangın var. Alevlere, 6 helikopter, 1 uçak ve yüzlerce arazöz ile müdahale ediyoruz. Niye bu kadar araçla müdahale ediyoruz ? Çünkü, rüzgar şiddetli. Şu anda kontrol altına alındı. Birkaç saat içerisinde duruma hakim olacağız. En büyük yoğunluğu evlerin olduğu bölgelere verdik. Şu anda kişilere ait can kaybı ve mal kaybı yok. Çevre illerden yardım ekipleri geldi. Belediyemizin tüm araçları burada. Karayollarından ve DSİ’nin ekipleri burada. Yerleşim alanlarındaki vatandaşların can güvenliği için çalışıyorlar. Güvenlik ve jandarma ekiplerimiz burada. Çağrışan bölgesinde ağırlıklı çalışılıyoruz. Yangının birkaç yerde başlamasıyla ilgili söylentiler doğru değil. Rüzgarla ilgili sıçramalar var. Tamamen rüzgarla ilgili bir hadise İlk değerlendirmelerimiz sabotaj değildir" dedi.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.