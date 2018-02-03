Vali Küçük, patlamada yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında bu sabah meydana gelen patlamada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Küçük, eşi Ayşe Küçük ile birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek ismi açıklanmayan yaralı polis ve ailesi ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Açıklamada polis memurunun birkaç gün içinde göreve döneceğini bildiren Küçük, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.



Açıklamada Vali Küçük'ün şu ifadelerine yer verildi:



''Onların yaptığı hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bugün nasıl sınırlarımızın dışında kahraman ordumuz nifak yuvalarını tek tek kurutuyorsa, polisimiz ve jandarmamız da sınırlarımız dahilinde milli birlik ve beraberliğimize kasteden tüm unsurların başını ezecektir."



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru hafif yaralanmıştı.





