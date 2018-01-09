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Bursa'da cinayet

Merkez Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da cinayet

 Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada kalbinden ve boğazından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakırhamam Mahallesi Tophane yokuşu mevkisindeki parkta Celil Tükenmez (58) ve arkadaşı Yılmaz K. (49) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında kalbinden ve boğazından bıçaklanan Tükenmez hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmak isterken tırmandığı duvardan düşerek yaralanan Yılmaz K. çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bölgeye çağırılan güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Yılmaz K, 112 Acil Servis ekibi tarafından Muradiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu arada, Celil Tükenmez'in bir süre önce cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ve bir kamu kurumunda çalışmaya başladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #bursa
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