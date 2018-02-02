Osmangazi ilçesinde ATM'den para çekerken yardım isteyen kadının parasını aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ATM'den para çekerken yardım isteyen kadının parasını aldığı iddia edilen zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki ATM cihazına eşinin emekli maaşını almak için giden E.P, çevredekilerden yardım istedi. O sırada E.P'nin yanına yardım etmek bahanesiyle gelen Güray E, bankamatik kartını ATM'ye yerleştirdi ve hesaptaki bin 685 lirayı çekti. Daha sonra E.P'ye kartını geri veren Güray E, hesabında para olmadığını banka görevlilerinden bilgi alması gerektiğini söyledi.



E.P'yi bankaya yönlendirdikten sonra ATM'deki hazneden parayı alan Güray E. olay yerinden uzaklaştı. Banka görevlilerinden hesabındaki paranın çekildiğini öğrenen E.P, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Güray E'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güray E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.