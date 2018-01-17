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Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Fahrettin Demiröz (65) apartmanın bahçesinde temizlik yaparken, demir telleri kaldırmak istedi.

Demiröz'ün apartmanın duvarındaki klima ünitesinden yere uzanan elektrik teline dokunarak akıma kapıldığı iddia edildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demiröz, kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği bahçede inceleme yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #akıma kapılan #elektrik #orhangazi
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