Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Fahrettin Demiröz (65) apartmanın bahçesinde temizlik yaparken, demir telleri kaldırmak istedi.



Demiröz'ün apartmanın duvarındaki klima ünitesinden yere uzanan elektrik teline dokunarak akıma kapıldığı iddia edildi.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demiröz, kurtarılamadı.



Polis ekipleri olayın meydana geldiği bahçede inceleme yaptı.