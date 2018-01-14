Bursa'da hastaneye gitmek isteyen engelli bir kadın özel halk otobüsüne alınmadı. Şoförlerin engelli vatandaşı görmezden gelip duraktan ayrılması kameralara yansıdı.

Necla D. yüzde 83 oranında engeli bulunuyor. 2 yıl önce de tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.



Haftada 2 gün tedavi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidiyor. Ancak binbir zorlukla.



O anlardan biri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Durakta beklediği otobüs onu almadan yoluna devam etti.



Talihsiz kadın yaşadığı bu insanlık dışı duruma tepkili.



Necla D'nin bir başka sorunu da duyarsız vatandaşlar.





ulusal.com.tr