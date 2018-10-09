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Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf asker 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf asker 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturmasında bazı kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa ve bazı illerdeki eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf asker olmak üzere, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sergen Sezgin/ AA


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #fetö
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