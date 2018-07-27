Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, 'Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız.' dedi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacaklarını söyledi.



Pınar, bir fırında gazetecilere yaptığı açıklamada, sektör olarak sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Son aylarda susam fiyatlarının arttığını belirten Pınar, "Geçen yıl temmuz ayında kilogram fiyatı 7,5 lira olan susam bu yılın aynı ayı itibarıyla 12 lira oldu." dedi.



Pınar, esnafın simit yapmakta zorlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Ham maddeye gelen zamlar esnafın belini büktü. Gümrükte susamlar bekletiliyor. Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor. Bunlar rantçılar, esnafımızın üstünden rant kazanıyorlar. Bunlara dur dememiz gerekiyor. Esnafımız simit yapamaz hale geldi. Böyle devam ederse 100 gram simit 1 lira 75 kuruşa satılmak zorunda kalınacak. Gümrükte susamları bekleterek, arz ve talebi yükseltiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde büyük bir eylem başlatacağız. Fırıncılar ve simitçiler olarak susamsız simit üreteceğiz. Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız. İnşallah esnafımız ve illerimizle bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde 50 bin esnaf zor durumda. "