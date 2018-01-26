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Bursa'da gönüllü askerlik başvurusu

Orhangazi Trabzonlular Derneği üyesi 61 kişi, TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla askerlik şubesine başvurdu

Bursa'da gönüllü askerlik başvurusu

Orhangazi Trabzonlular Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri daha sonra askerlik şubesine kadar yürüdü.

Dernek başkanı Cemal Karagüzel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini söyledi.

Vatan topraklarının bölünmezliğini göstermek amacıyla gönüllü askerlik için başvuracaklarını belirten Karagüzel, "Mehmetçkimiz yalnız değildir. Bir ölür bin diriliriz. Topraklarımızı kolay kazanmadık, kolay da böldürmeyiz. Bugün askere gitmek, vatanı korumak, gönüllü askerlik için başvurmaya geldik."

Konuşmanın ardından 61 kişi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik için yazdıkları dilekçeleri Orhangazi Askerlik Şubesine teslim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #orhangazi #gönüllü askerlik
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