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Bursa'da hastanede yangın paniği

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin radyoloji bölümünde oluşan kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine bazı katlardaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi

Bursa'da hastanede yangın paniği

Bursa'da, bir hastanenin radyoloji bölümünde meydana gelen kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zeminin iki kat altındaki radyoloji bölümünün kontrol odasında henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre oluştu.

Odadan dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlardaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi, hastaların bir bölümü başka hastanelere gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa devreden kaynaklanan olumsuzluk kısa sürede giderildi.

Tedbiren hastanenin acil girişinde bekletilen hastaların bir süre sonra yeniden servislerine alınacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi #hastanede yangın paniği #bursa
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