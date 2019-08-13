Bursa'nın Karacabey ilçesinde Hürriyet Köylüleri eylemde. Köylüler, kiralık meralardan başıboş dolaşan hayvanların tarlalarına ve bahçelerine zarar verdiklerini söylüyor.

Burası Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü...



Köylüler eylemde çünkü kiralık meralar yüzünden dertliler.



Büyükşehir yasası ile şahıslara kiralanan meralarda besicilik yapılıyor. Ancak denetimsiz bırakılan hayvanlar köylülerin tarlalarına zarar veriyor.



Köylüler şikayetlerini yetkili kurumlara iletti. Hatta merayı kullanan şahısın evi mühürlendi.



Hürriyet Köyü sakinleri çare arıyor, yetkililerin seslerini duymasını bekliyor. Seslerini duyurana kadar da eylemi sürdürecekler.





ulusal.com.tr