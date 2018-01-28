Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasında iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi..

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.







Alınan bilgiye göre, Yenişehir-İznik karayolunda 16 S 6820 plakalı servis minibüsü ile 10 ZT 895 plakalı minibüs çarpıştı.







Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.