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Bursa'da iki servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasında iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi..

Bursa'da iki servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 



Alınan bilgiye göre, Yenişehir-İznik karayolunda 16 S 6820 plakalı servis minibüsü ile 10 ZT 895 plakalı minibüs çarpıştı.



Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Etiketler; #yenişehir #inegöl #bursa
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