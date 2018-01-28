Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde, Yenişehir- İznik karayolu 3'üncü kilometrede meydana geldi.
İznik'teki bir firmada çalışan işçileri taşıyan 16 S 6820 plakalı servis minibüsüyle karşı yönden gelen Suriyeli işçilerin içerisinde bulunduğu 10 ZT 895 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.