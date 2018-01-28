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Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 27 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. 

Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 27 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. 



Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde, Yenişehir- İznik karayolu 3'üncü kilometrede meydana geldi.

İznik'teki bir firmada çalışan işçileri taşıyan 16 S 6820 plakalı servis minibüsüyle karşı yönden gelen Suriyeli işçilerin içerisinde bulunduğu 10 ZT 895 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #inegöl #yenişehir
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