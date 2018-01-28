Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.







Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde, Yenişehir- İznik karayolu 3'üncü kilometrede meydana geldi.



İznik'teki bir firmada çalışan işçileri taşıyan 16 S 6820 plakalı servis minibüsüyle karşı yönden gelen Suriyeli işçilerin içerisinde bulunduğu 10 ZT 895 plakalı servis minibüsü çarpıştı.



Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.







Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı