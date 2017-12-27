Bursa'nın Gürsu ilçesinde, geçen ay bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen, 5 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin dava açıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür, bilirkişi raporunun ardından, tutuklu bulunan iş yeri sahibi Şükrü Demirhakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açtı.



Bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi.