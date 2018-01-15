Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
Erol Y. yönetimindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
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