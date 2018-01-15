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Bursa'da işçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. 

Bursa'da işçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. 

Erol Y. yönetimindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park halindeki kamyona arkadan çarptı. 

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #işçi servisi
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