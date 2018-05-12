Osmangazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz D. yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsü ile Hüseyin Ö. yönetimindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine girerek, ağaca çarpıp durabildi. Araçlarda bulunan 7 işçi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Ö., ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. İki servis minibüsünün de, işçileri evlerinden alarak vardiyaya gittiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.