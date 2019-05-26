banner1005
81 İlde eş zamanlı operasyon
81 İlde eş zamanlı operasyon
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Merkez Yıldırım ilçesindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 şüpheli suçüstü yakalandı

 Bursa'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde ormanlık alandan kazma kürek seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Ormanlık alana gelen polis ekipleri, bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını belirledi. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüphelilerden biri olay yerinden kaçtı. 

Dedektörün saklanmış olabileceği ihtimali üzerine kazı bölgesinin çevresinde arama yapan ekipler, kaçan şüpheli A.Ç'yi kazı alanından yaklaşık 50 metre ileride yerde yatar vaziyette saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin derin bir çukur kazdığını tespit eden ekipler, kaçak kazı alanının çevresinde yapılan aramada ise balta, kürek, kazma gibi kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Zanlılar A.Ç. (35), R.A. (47), T.Ç. (48), İ.G. (46) ve Y.E. (52) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.