Bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli ile çantadaki cep telefonunu sattıkları iş yeri sahibi gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli ile çantadaki cep telefonunu sattıkları iş yeri sahibi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Millet Mahallesi Münevver Sokak'ta yürüyen M.G'nin arkasından motosikletle yaklaşan bir kişi, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı.



Polis ekipleri M.G'nin ifadesi doğrultusunda, 2 kişi olduğu öne sürülen şüphelilerinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Ekipler, açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen M.Ş. ve M.C'yi yakaladı. Şüphelilerden M.C, sorgusunda olayı itiraf edip, üzerindeki 25 lira paranın müştekiye ait olduğunu ve cep telefonunu 200 liraya sattığı iş yerini gösterebileceğini söyledi.



Cep telefonunun satıldığı iş yerinin sahibi İ.H. de "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan gözaltına alındı.



İş yeri sahibi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.