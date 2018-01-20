Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli ile çantadaki cep telefonunu sattıkları iş yeri sahibi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Millet Mahallesi Münevver Sokak'ta yürüyen M.G'nin arkasından motosikletle yaklaşan bir kişi, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı.
Polis ekipleri M.G'nin ifadesi doğrultusunda, 2 kişi olduğu öne sürülen şüphelilerinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler, açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen M.Ş. ve M.C'yi yakaladı. Şüphelilerden M.C, sorgusunda olayı itiraf edip, üzerindeki 25 lira paranın müştekiye ait olduğunu ve cep telefonunu 200 liraya sattığı iş yerini gösterebileceğini söyledi.
Cep telefonunun satıldığı iş yerinin sahibi İ.H. de "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan gözaltına alındı.
İş yeri sahibi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli ile çantadaki cep telefonunu sattıkları iş yeri sahibi gözaltına alındı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli ile çantadaki cep telefonunu sattıkları iş yeri sahibi yakalandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.