Karacabey ilçesinde 4 gündür aranan kişinin cesedi bir gölette bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 gündür aranan kişinin cesedi bir gölette bulundu.



İlçeye bağlı kırsal Sazlıca Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki kalp hastası Şerif Yılmaz, hafta içinde rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesine götürdü.



Hastaneye yatırılan oğlunu bırakan Yılmaz'ın evine gitmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışması başlatıldı.



Jandarmanın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri aramalarını Yılmaz'ın son görüldüğü yer olan Sazlıca Mahallesi civarında yoğunlaştırdı.



Kaybolduktan 4 gün sonra mahalle yakınında bir gölette bulunan Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.