banner999
ASTANA'dan Amerika'ya mesaj
ASTANA'dan Amerika'ya mesaj
Bodrum'da sel
Bodrum'da sel
Albayrak'tan AR-GE mesajı
Albayrak'tan AR-GE mesajı
Okan Kurt 'konkordato' dedi
Okan Kurt 'konkordato' dedi

Bursa'da konteyner faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen konteynerin altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Bursa'da konteyner faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında işçilerin mobilya parçalarını yüklediği konteyner devrildi.

Konteyner ile içindeki mobilya parçalarının altında kalan 3 işçiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #konteyner
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.