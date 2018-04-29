Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı

Bursa'da öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği iddiası

Gemlik ilçesinde iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Bursa'da öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği iddiası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören bir kız öğrenci, öğretmeni A.A.K'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı.

Bunun üzerine aile, öğretmen A.A.K, hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın duyulmasının ardından aynı okuldan başka bir öğrencinin velisi de emniyete giderek öğretmenin kızını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekiplerce gözaltına alınan öğretmen emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.

Öğretmen A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #öğretmen #öğrenci #Taciz #iddia #gemlik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.