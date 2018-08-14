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Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kaza bu akşam saatlerinde Uludağ yolunda meydana geldi. Uludağ'dan İnkaya mevkiine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı öğrencileri taşıyan otobüs, Dobruca Mevkii'nde dik rampada kontroldan çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Etiketler; #bursa
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