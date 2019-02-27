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Bursa'da otomobil baraja yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

İnegöl ilçesinde bir otomobilin Babasultan Barajı'na yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Bursa'da otomobil baraja yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin Babasultan Barajı'na yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine giden ve plakası öğrenilemeyen Hüseyin Çakır (54) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak, Kozluören köyü yakınlarında Babasultan Barajı'na yuvarlandı.

Otomobilin suya gömüldüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, yaralıları araçtan çıkarmak için çalışmalara başladı.

Burak Çakır ile bedensel engelli Bilge Çakır boğularak hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan Sevim, Hüseyin ve Başak Çakır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cesetler İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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