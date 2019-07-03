Bursa'da pasaport skandalını vali önledi

Merkezi Bursa'da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından, ‘Anadolu’dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü’ gezisi için gazeteci olmayan 37 kişi için düzenlenen Hizmet Pasaportu Bursa Valiliği tarafından iptal edildi

Merkezi Bursa'da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından, ‘Anadolu’dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü’ gezisi için gazeteci olmayan 37 kişi için düzenlenen Hizmet Pasaportu Bursa Valiliği tarafından iptal edildi.



ASGD Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim Erdoğan tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova ve Yunanistan’ı kapsayan gezisinin altından büyük bir skandal çıktı. ASGD tarafından üye gazetecilerin ‘Anadolu’dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü’ etkinliği kapsamında 60 gazetecinin Balkan ülkelerinde çeşitli etkinliklere katılacağı gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz otobüs talep etti. Balkan kökenlilerin de ağırlıklı olarak yaşadığı Bursa Büyükşehir Belediyesi ASGD’nin gazetecilerin etkinliği için ücretsiz otobüs tahsis etti. ASGD ardından, Yunanistan ve Bulgaristan geçişlerinde gazetecilerin vize sorunu yaşamaması için Bursa Valiliğinden Hizmet Pasaportu talep etti. Valilik Balkanlardaki etkinliklere katılacak 39 gazeteci için seyahat süresince Yunanistan ve Bulgaristan’dan vizesiz geçiş sağlayan Hizmet Pasaportu talebini uygun buldu.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, ASGD’nin ‘gazeteci’ oldukları gerekçesiyle gri renkli Hizmet Pasaportu tahsis edilenlerin büyük bir bölümünün gazeteci olmadığı bilgisi ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Vali Canbolat’ın talimatı ile Gri Pasaport verilen 39 kişinin incelemesi sonucu sadece 2’sinin gazeteci olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gazeteci olmayan 37 kişinin Gri Pasaportu iptal edildi.



ASGD tarafından Balkan ülkelerine çeşitli etkinliklere katılacağı bahanesiyle yapılacak seyahatin aslında turistik bir gezi olduğu ortaya çıktı. Bir turizm firması tarafından koordine edilen geziyi katılacak gazetecilerden ücret alınmadığı, gazeteci olmayan katılımcıların ise 1500 TL ücret ödediği bildirildi.



ASGD tarafından turistik seyahate katılacakların vize sorununu aşmak için Bursa Valiliğine turistik seyahate çıkanların ‘gazeteci’ gibi gösterilerek Gri Pasaport çıkartılmasıyla ilgili idari soruşturma başlatılacağı da öğrenildi. Aslında gazetecilere yönelik olmayan bu etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de ücretsiz otobüs tahsisi yaptırılarak bu kurumunda yanıltıldığı anlaşıldı. Bursa'daki gazetecilik meslek örgütleri, gazetecilik mesleğini suistimal ederek kamunun imkânlarıyla ticari turistik seyahat organize eden ASGD ve yönetimini kınamaya hazırlanıyorlar.



ulusal.com.tr