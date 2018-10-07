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Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

lınan bilgiye göre, Vakıf Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Yangında şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #vakıf mahallesi #Yıldırım ilçesi
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