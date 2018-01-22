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Bursa'da sahte parayla dolandırıcılık iddiası

Merkez Yıldırım ilçesinde, bir kişiyi 50 bin lira değerinde sahte parayla dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da sahte parayla dolandırıcılık iddiası

Bursa'da, 50 bin lira değerinde sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan N.E, polise başvurarak, bir süre önce kapattığı iş yerindeki alkol ürünleri için telefonla arayan bir şahısla 50 bin lira karşılığında anlaştığını, malzemeleri de evinde 3 kişiye teslim ettiğini belirtti.

Bir süre sonra, aldığı 50 bin liranın sahte olduğunu fark ettiğini vurgulayan N.E, isimlerini bilmediği şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde H.F.T'ye ait iş yerine yaptığı baskında, koli içerisinde 636 şişe alkol buldu.

Polis, olayla ilgili H.F.T'nin yanı sıra B.B, A.T, H.Ç, S.A. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Alkol ürünleri sahibine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahte para
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