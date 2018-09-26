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Bursa'da Saka kuşu avlayan kişiye 22 bin lira ceza

Bursa'da avlanması yasak 27 Saka kuşu yakaladığı belirlenen yabancı uyruklu kişiye yaklaşık 22 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da Saka kuşu avlayan kişiye 22 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ekipleri, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde Saka kuşu (carduelis carduelis) yakalandığı ihbarı aldı. 

Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede, 2 Saka kuşunun mühre olarak kullanılarak 27 saka kuşunun alıkonulduğunu tespit etti. Beslenmesi ve yakalanması yasak Saka kuşları, veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra yakalandıkları mevkide salındı. 

Kapan malzemelerine el konan yabancı uyruklu kişiye 15 bin 560 lira tazminat, 6 bin 853 lira da idari olmak üzere 22 bin 413 lira ceza kesildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #saka kuşu #bursa
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