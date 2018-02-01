Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneğinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneğinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan derneğe gelen Ali U, üye olmadığı ve alkollü olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı.



Bunun üzerine içeride Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını izleyen taraftarlarla tartışmaya başlayan Ali U, tabancasıyla rastgele ateş açarak, Aytaç Çalım ve ağabeyi Erman Çalım'ı yaraladı.



Başından yaralanan Aytaç Çalım, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabey Çalım ise Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince derneğin yakınlarında gözaltına alındı.